Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, при каком условии он готов провести бой против чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

По словам Сен-Пьера, несколько лет назад, когда он завершил карьеру, была попытка организовать поединок с Хабибом, канадец был полностью открыт для этого, но в UFC не захотели этого делать.

Боец отметил, он не знает, изменилось ли мнение UFC, но даже если они хотят устроить бой, должны сойтись звезды. Сен-Пьер добавил, он давно не гонял вес, и если он спустится в легкий дивизион, это повлияет на его выступление.

Я знаю, что у Хабиба такие же габариты, как и у меня. Возможно, во время межсезонья он даже крупнее. Я никогда не весил 200 фунтов. Мой вес – 185 фунтов. Это было бы его преимуществом. Если нам придется гонять вес, он сможет восстановиться быстрее, чем я. Хабиб знает, что для того, чтобы сделать условия справедливыми, мы должны подраться в месте, в котором оба никогда не были. Таким будет условие моего камбэка, если он произойдет», – сказал Сен-Пьер, слова которого приводит Fightnews.