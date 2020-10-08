УЕФА на своем официальном сайте опубликовал суммы выплат клубам, принимающим участие в Лиге чемпионов.

32 клуба, которые играют на групповой стадии, получат по 14,5-15,25 миллионов евро начальной выплаты и 0,75 бонусов. Каждая победа в группе оценивается в 2,7 миллиона, ничья – 0,9 млн евро.

За выход в 1/8 финала команды получают по 9,5 млн евро, за проход в четвертьфинал — 10,5 млн, за полуфинал — по 12 млн, за выход в финал — 15 млн.

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона евро, участник Суперкубка УЕФА – 3,5 миллиона, а его победитель – еще миллион.

В нынешнем сезоне Россию в групповой стадии Лиги чемпионов представляют три клуба: петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар», который пробился через квалификационный раунд.