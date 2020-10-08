Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси в зимнее трансферное окно может уйти в английский «Манчестер Сити».

Об этом сообщает Marca. По информации источника, сине-гранатовые из-за финансовых проблем начали переговоры с игроками о сокращении зарплат. Отмечается, если это произойдет, местные законы разрешат игрокам разрывать соглашения в одностороннем порядке, поэтому не исключено, что данной опцией воспользуется и Месси.

Напомним, летом 2020-го аргентинский футболист объявил о желании покинуть «Барселону». Капитан каталонцев пропустил тренировку команды, но затем решил остаться в клубе из-за позиции руководства, которое отказалось отпускать Месси без выплаты компенсации в 700 миллионов евро.