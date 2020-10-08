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  • 11:23,  8 октября 2020
Теннис
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Россия — единственная страна с двумя теннисистами в топ-10 рейтинга ATP

теннис
Андрей Рублев, фото из инстаграм andreyrublev

Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере войдет в первую десятку рейтинга ATP.

После вылета в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции у россиянина станет 2 974 очка, что позволит ему выйти на десятое место.

Другой россиянин, Даниил Медведев, опустится на шестую позицию с результатом 5 965.

Напомним, Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису и вылетел с турнира. Матч на корте Филиппа Шатрье центра «Ролан Гаррос» продлился чуть менее двух часов и занял три сета. Счет по партиям — 7:5, 6:2, 6:3 в пользу Циципаса.

Соперником Стефаноса Циципаса по полуфиналу «Ролан Гаррос» станет серб Новак Джокович, который обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.

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