Россия — единственная страна с двумя теннисистами в топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере войдет в первую десятку рейтинга ATP.

После вылета в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции у россиянина станет 2 974 очка, что позволит ему выйти на десятое место.

Другой россиянин, Даниил Медведев, опустится на шестую позицию с результатом 5 965.

Напомним, Андрей Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале открытого чемпионата Франции по теннису и вылетел с турнира. Матч на корте Филиппа Шатрье центра «Ролан Гаррос» продлился чуть менее двух часов и занял три сета. Счет по партиям — 7:5, 6:2, 6:3 в пользу Циципаса.