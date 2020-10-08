Туктамышева назвала свой любимый элемент в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram отрывок одного из выступлений.

Под видеороликом, на котором спортсменка исполняет лутц, Туктамышева спросила у подписчиков о других элементах, которые ей больше всего удаются.

«Любимый лутц. Как думаете, какие ещё элементы у меня всегда в фаворитах?» – написала Туктамышева.

Ранее Алексей Мишин высказался о короткой программе Елизаветы Туктамышевой на сезон-2020/21 и ее подготовке к соревнованиям. Также Мишин рассказал, что его подопечной поменяют платья к следующим соревнованиям.