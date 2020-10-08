Туктамышева назвала свой любимый элемент в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram отрывок одного из выступлений.
Под видеороликом, на котором спортсменка исполняет лутц, Туктамышева спросила у подписчиков о других элементах, которые ей больше всего удаются.
«Любимый лутц. Как думаете, какие ещё элементы у меня всегда в фаворитах?» – написала Туктамышева.
Ранее Алексей Мишин высказался о короткой программе Елизаветы Туктамышевой на сезон-2020/21 и ее подготовке к соревнованиям. Также Мишин рассказал, что его подопечной поменяют платья к следующим соревнованиям.
Напомним, Елизавета Туктамышева представила короткую программу под мелодию из балета «Спартак», постановщиками этой программы стали итальянские фигуристы Анна Капеллини и Лука Ланотте.
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