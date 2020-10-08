Впервые в истории национальных команд сборные играют по три матча за один сбор. Обычно дело ограничивалось двумя. Контрольный матч против шведов станет первым. Далее результат будет иметь более серьезное значение — команде Черчесова предстоят игры с Турцией и Венгрией в Лиге наций.

С учетом такого плотного графика, чтобы не перегружать игроков перед сложными клубными баталиями, Черчесов определенно задействует всех 22 игроков, вызванных на сбор. Ситуация осложнилась коронавирусом Джикии и Гильерме, тем не менее, в матче со Швецией будет максимально экспериментальный состав.

Наверняка Черчесов захочет попробовать схему 3-5-2. Во-первых, по ней давно не играли, а ее нужно тренировать, чтобы использовать в качестве плана Б на Евро. Во-вторых, в команде просто мало центральных защитников, чтобы сформировать достойную пару.

Черчесов сыграет «тройку», используя в качестве левого центрального защитника Федора Кудряшова. В центре выйдет Илья Кутепов, а в качестве правого центрального защитника, вероятно, будет опробован Александр Жиров. Чтобы не нагружать Марио перед играми с Турцией и Венгрией, на правом фланге сыграет Игорь Смольников. На противоположной бровке выйдет Вячеслав Караваев — Юрий Жирков может быть задействован в следующей игре. В воротах — Сослан Джанаев.

Остается 5 полевых игроков. Здесь Черчесов будет выбирать из тех, кто обычно играет реже. Пару центральных полузащитников, вероятно, составят Далер Кузяев и Даниил Фомин. Центральным нападающим выйдет Александр Соболев. Остается два игрока с прицелом на атаку. И здесь, возможно, дебютирует Андрей Мостовой. Еще одним футболистом группы атаки, по идее, станет Зелимхан Бакаев — из-за его наигранных связей с Соболевым.

Сборная России в матче со Швецией (версия Nevasport): Джанаев — Жиров, Кутепов, Кудряшов — Смольников, Караваев — Кузяев, Фомин, Мостовой, Бакаев — Соболев