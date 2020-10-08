Официальный сайт ФФККР опубликовал полный состав участников тренировочных групп Кубка России на 10 октября.

С 8:00 до 8:30 на льду будут кататься танцевальные дуэты Софья Карташова/Илья Карпов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Анабель Морозов/Андрей Багин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

В 8:30 начнется тренировка первой группы мужчин, которая пройдет полчаса. На лед выйдут Максим Варакин, Никита Вахрушев, Алексей Ерохов, Марк Кондратюк и Артем Лежеев. С 9:15 до 9:45 тренироваться будут Петр Гуменник, Артем Ковалев, Александр Самарин, Евгений Семененко и Антон Шулепов.

В 9:45 свои программы начнут откатывать девушки из первой группы: Алина Забора, Вита Карева, Арина Онищенко, Анна Сидорова и Мария Талалайкина. Вторая группа стартует в 10:30, на лед выйдут Камила Валиева, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Анна Фролова и Валерия Шульская.

После девушек в 11:00 откатывать программы будут пары Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

В 11:45 выйдут пары, являющиеся кандидатами в мастера спорта. Группа 1: Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко. Группа 2: Екатерина Гейниш/Андрей Сачков, Полина Костюкович/Алексей Брюханов, Аглая Тарасова/Иван Бельков, Александра Финохина/Владислав Антонышев.