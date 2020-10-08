Сборная России по футболу сегодня, 8 октября, проведет товарищеский матч с командой Швеции в Москве. Начало встречи на «ВЭБ-Арене» назначено на 19:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна здесь.



Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но матч был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса, а затем еще и поменялось место проведения игры.

Последний раз сборные России и Швеции играли между собой в 2018 году, когда попали в одну группу в Лиге наций УЕФА. Игра в Калининграде завершилась со счетом 0:0, а в Стокгольме уже сборная Швеции победила со счетом 2:0.

В этот международный перерыв сборной России также предстоит сыграть домашние матчи против команд Турции и Венгрии.