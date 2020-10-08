Российская фигуристка Елизавета Нугуманова не примет участие во втором этапе Кубка России из-за перелома ноги.

«Дорогие мои люди, недавно я сломала ногу, и сейчас восстанавливаюсь и готовлюсь к следующим соревнованиям. К сожалению, я не смогу принять во втором этапе Кубка России. Совсем скоро вы увидите меня на соревнованиях. Очень вас люблю, спасибо вам за вашу поддержку», — написала Нугуманова в «сториз» своего Instagram.

Второй этап Кубка России состоится в Москве с 10 по 13 октября.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России из-за проблем со спиной. Кроме того, пропустят этап Анастасия Мишина и Александр Галлямов: у фигуриста положительный тест на коронавирус.