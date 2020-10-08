Японская фигуристка Рика Кихира советуется с российским тренером Евгением Плющенко через социальные сети.

Об этом сообщает японское издание Nikkan Gendai. По информации источника, Кихира собиралась перейти от Миэ Хамады к Плющенко, но пока не может прилететь в Россию из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Отмечается, после тренировок с Плющенко спортсменка в первую очередь надеется стать лучше в выразительности и артистизме.

Отметим, в этом сезоне серебряный призер Олимпийских игр-2006 Стефан Ламбьель поставил японской фигуристке Рике Кихире новую произвольную программу.

В сезоне-2020/21 спортсменка будет выступать под композицию Baby, God Bless You. Ранее сообщалось, что постановщиком короткой программы под «The Fire Within» стал Бенуа Ришо.