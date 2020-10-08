Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не верит, что «Спартак» в нынешнем сезоне сможет войти в первую тройку чемпионата России.

«По-прежнему считаю, что по итогам сезона «Спартака» не будет в призовой тройке. В то же время мне бы хотелось, чтобы он включился в гонку за золото. От этого с точки зрения интриги наш чемпионат только выиграет», — сказал Радимов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, в игре «Спартака» его смущает, что у команды нет запаса прочности. Радимов добавил, красно-белым надо усилить несколько позиций. В первую очередь — правый фланг обороны.

Отметим, после десяти туров «Зенит» и «Спартак» лидируют в таблице российской премьер-лиги, набрав по 21 очку. 3 октября команды сыграли в очной встрече в Москве и завершили матч вничью со счетом 1:1.