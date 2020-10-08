Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил трансферную компанию клуба в летнее трансферное окно.

«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку», – сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в это трансферное окно петербургский клуб приобрел хорватского защитника Деяна Ловрена у «Ливерпуля» и бразильского полузащитника Вендела у «Спортинга». Кроме того, клуб подписал новый контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел пригласить защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в аренду с правом выкупа. В обмен в «Ростов» должен был перейти защитник Денис Терентьев.