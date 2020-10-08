Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова поделилась мнением о снятии Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве из-за обострившейся травмы спины.

«Я — не эксперт и не врач, но травма спины быстро не проходит. Я лично желаю Жене здоровья», — сказала Тарасова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России из-за проблем со спиной. Она ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины.

Отметим, фигуристка не принимала участие в первом этапе Кубка России, который проходил в Сызрани в сентябре. Второй этап состоится в Москве с 10 по 13 октября, победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова.