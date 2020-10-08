Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о снятии Евгении Медведевой с этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины.

«Видно, сказался перерыв, нагрузки… Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело», — сказала Роднина, слова которой приводит Sport24.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России из-за проблем со спиной. Она ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины.

Отметим, фигуристка не принимала участие в первом этапе Кубка России, который проходил в Сызрани в сентябре. Второй этап состоится в Москве с 10 по 13 октября, победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова.