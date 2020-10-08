Стало известно, что московский «Локомотив» заявил новичка Зе Луиша на групповой этап Лиги чемпионов.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая ссылается на официальный сайт УЕФА.

Всего железнодорожники заявили 25 футболистов, среди них три вратаря, восемь защитников, восемь полузащитников и шесть нападающих.

Среди голкиперов «Локомотив» представят Маринато Гилерме, Андрей Савин и Антон Коченков, в защите железнодорожников смогут сыграть Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Слободан Райкович и Александр Сильянов.

В полузащите — Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев, Никита Иосифов, Даниил Куликов, Максим Мухин и Дмитрий Рыбчинский. В нападении главный тренер сможет выпустить Федора Смолова, Луку Джорджевича, Антонио Эдера, Франсуа Камано, Зе Луиша и Виталия Лисаковича.