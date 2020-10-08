В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится матч между петербургским СКА и «Сочи».

Встреча, которая пройдет в Петербурге в Ледовом дворце, начнется в 19:30 по московскому времени.

В предыдущем матче петербургский СКА, который проводит последние несколько встреч молодежным составом из-за эпидемии коронавируса в команде, уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4. Перед этим в выездной серии армейцы взяли пять очков в трех матчах.

В данный момент команда Валерия Брагина, которой в прошлой встрече руководил вице-президент клуба Роман Ротенберг, располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 19 очков. Подопечные Александра Андриевского занимают девятую строчку в таблице Запада с девятью баллами.