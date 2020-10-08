Агент защитника «Бордо» Юссуфа Сабали Серхан Сербест подтвердил, что футболист входит в сферу интересов «Спартака».

«Спартак» интересуется Юссуфом? Так много людей говорят об этом… Интерес есть, но пока никаких официальных сообщений с их стороны не было. Нам интересен вариант со «Спартаком», мы не закрываем никаких дверей. Почему бы и нет?», — сказал Сербест, слова которого приводит Sport24.

Отметим, Сабали является воспитанником столичного «Пари Сен-Жермен». В составе «Бордо» сенегалец выступает с 2016 года, в этой команде он провел 123 встречи и отметился 15 результативными передачами. Его контракт истекает летом 2021 года.

В 2013 году в составе сборной Франции U20 Юссуф Сабали выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира, но позже принял решение выступать за сборную Сенегала, в составе которой в данный момент сыграл 12 матчей.