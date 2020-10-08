В Континентальной хоккейной лиге пройдут четыре матча регулярного чемпионата.

Первым делом на лед в Екатеринбурге выйдут местный «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург», которые начнут матч в 17:00 по московскому времени.

На полтора часа позже, в 18:30, в Хельсинки сыграют финский «Йокерит» и рижское «Динамо». Гости одержали лишь две победы в нынешнем сезоне — над подольским «Витязем» и минским «Динамо». Хозяева одержали три победы подряд.

Далее в 19:30 по московскому времени в Минске встретятся «Динамо» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

Белорусский клуб потерпел два поражения подряд после серии из шести побед, а «Куньлунь» проиграл 11 матчей из 12.

В это же время в Петербурге СКА сыграет против «Сочи». Хозяева играют без большей части основного состава из-за эпидемии коронавируса в команде.