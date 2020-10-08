Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал отцом.

Об этом сообщает официальный Twitter бело-голубых.

«Прибавление в семье Шипачевых! У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья. Радуемся все вместе и желаем крепкого здоровья маме и малышу!» – гласит сообщение клуба.

Отметим, Илья – третий ребенок в семье Шипачевых. У них также есть две дочери — Полина и Кристина.

Напомним, Вадим Шипачев выступал в составе петербургского СКА с 2013 по 2017 и с 2017 по 2018 годы — в 2017-м хоккеист пробовал силы в «Вегасе».

Ранее сообщалось, что в семье бывшего российского биатлониста Антона Шипулина родился третий ребенок. Супруга спортсмена Луиза родила мальчика, которого назвали Максимом. В конце 2015 года Луиза Шипулина родила первого сына, а в феврале 2019-го у супругов появилась дочь.