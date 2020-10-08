Бывший боец UFC в полутяжелом весе Кори Андерсон узнал дату и соперника по дебютному бою в Bellator.

5 ноября на Bellator 251 в Анкасвилле Андерсон подерется с 44-летним Мелвином Манхуфом, который идет на серии из двух побед подряд.

Андерсон в последний раз дрался в феврале этого года, проиграв нокаутом поляку Яну Блаховичу, который в последствии стал обладателем пояса UFС. Это было четвертое поражение нокаутом для Кори Андерсона за всю карьеру.

Титул был вакантным после того, как Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия.

Отметим, Кори Андерсон перед поражением от Блаховича шел на серии из четырех побед подряд. Всего 31-летний американец за плечами имеет 13 побед и 5 поражений. На счету Манхуфа 32 победы, 14 поражений и 1 ничья. Еще 2 боя признаны несостоявшимися.