Московский этап Кубка России по фигурному катанию всё ближе, участников — всё меньше, да и растущие цифры по коронавирусу не добавляют оптимизма. Разбираемся, кто уже снялся с турнира, а на кто планирует выступить, если соревнования в последний момент не будут отменены.

Кто не выйдет на лёд «Мегаспорта»?

Главной потерей второго этапа Кубка страны стало снятие Евгении Медведевой. За два дня до старта соревнований Женя отказалась от участия из-за обострившейся травмы спины, которая мучает её уже давно. Сроки восстановления пока не определены: Медведеву ждет обследование в клинике спинальной нейрохирургии. В учреждении говорят, что приступ уже не первый — в пятницу Евгения пройдет полный осмотр, а дальше будет ясно, когда она вновь выйдет на лед.

Не увидят зрители и петербургскую фигуристку Елизавету Нугуманову: она сломала ногу и восстанавливается. Травму Лиза получила не сегодня, а почти месяц назад — подвернула ногу на улице, но значения этому не придала и продолжила тренироваться. Уже потом, неудачно упав с прыжка, она поехала делать снимок и узнала про перелом. Впрочем, спортсменка обещает вернуться уже в ближайшее время — на Кубке России в Сочи или мемориале Панина-Коломенкина.

В парном катании число участников было и без того катастрофически маленьким, а сегодня о снятии с соревнований объявили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнер заболел коронавирусом, но, к счастью, не заразил других фигуристов из группы Тамары Москвиной.

У мужчин свои программы не покажет серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян. Как сообщил глава ФФККР Александр Горшков, спортсмен всё еще лечится — ранее он снялся с контрольных прокатов, так как получил травму голеностопа.

Ради кого тогда смотреть?

Несмотря на то, что состав участников значительно ослабел, насладиться московскими соревнованиями всё равно удастся: чего стоит одно только противостояние Александры Трусовой и Камилы Валиевой. «Русской ракете» предстоит первый старт под руководством Евгения Плющенко, а зрители наконец смогут рассмотреть её новые образы. Ещё по контрольным прокатам было заметно, что Саша значительно прибавила в скольжении и пластике — пришло время показать это и на соревнованиях.

Валиева блестяще влилась во «взрослую» компанию на прокатах, а теперь будет кататься против более опытных соперниц и на официальных стартах. Если Камила включит в свою произвольную программу четверные прыжки, выбрать фаворита будет непросто.

Ещё один интересный момент — возвращение на лёд Станиславы Константиновой, которая досрочно завершила прошлый сезон и сменила тренера: ушла от Валентины Чеботаревой к Александру Волкову в «Ангелы Плющенко». О том, как обновилась Стася, можно судить лишь по коротким видео из её «Инстаграма», но хотелось бы, наконец, дождаться и полноценных прокатов.

У мужчин хэдлайнером соревнований станет Александр Самарин: он уже раскрыл все карты на прокатах, удивил программой под «Полюшко-поле» и заинтриговал контентом — прыгнул четверной риттбергер. По медицинским показаниям Саша пропустил этап в Сызрани и начнет сезон в Москве.

Конкуренцию ему составит вчерашний юниор Пётр Гуменник, который вышел во взрослые и очень достойно выглядел на сентябрьских контрольных прокатах. В его арсенале сразу несколько четверных прыжков, а также редкий для мужчин каскад из тройных лутца и риттбергера — с таким контентом Пётр сможет бороться даже за победу.

Любопытный момент — возвращение на лёд Алексея Ерохова, который сначала долгое время не катался из-за проблем со здоровьем, затем перешел из группы Тутберидзе к Виктории Буцаевой. Алексей уже открыл этот сезон на турнире в честь юбилея «Самбо-70», но катался там вне зачета и не справился с короткой программой. Старт в Москве станет для него первым серьезным шагом после длительной паузы.

Наверняка зрители соскучились и по чемпионам Европы Виктории Синициной и Никите Кацалапову — они не показывали свои программы как раз с континентального первенства. Контрольные прокаты спортсмены пропустили из-за травмы Никиты, но сейчас пара готова вновь выступать перед публикой.