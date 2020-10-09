Баскетбольный «Зенит» сыграет перенесенный матч 2-го тура Евролиги с испанской «Барселоной». Встреча пройдет в «Юбилейном» и начнется в 19.00.

Изначально игра должна была состояться 8 октября, однако по просьбе каталонцев была перенесена на день позже. В стане сине-гранатовых проблемы с коронавирусом — положительные тесты были проведены у главного тренера Шарунаса Ясикявичуса и его ближайшего помощника.

«Зенит» пока не имеет поражение в текущем сезоне. Команда Хави Паскуаля, выиграв все матчи в Единой лиги ВТБ, победила и в единственной встрече в Евролиге. В первом туре «Зенито» обыграл на выезде турецкий «Анадолу Эфес» с разницей в три очка.

В предыдущем матче «Зенит» нанес форменный разгром белорусскому «Цмоки-Минск», выиграв с разницей более 25 очков.