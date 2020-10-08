Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приступил к тренировкам в общей группе команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, Миранчук начал заниматься с командой сегодня, 8 октября.

«Сегодня утром Миранчук провёл часть тренировки в общей группе «Аталанты». В пятницу, 9 октября, состоится следующая тренировка», — говорится в сообщении.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре текущего года. Его приобретение обошлось итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро. Ожидается, что дебют россиянина за новый клуб состоится после паузы на матчи сборных.

24-летний Миранчук является воспитанником московского «Локомотива».

Ранее один из футболистов «Аталанты» заболел коронавирусом, однако имя игрока не уточняется. Известно, что он переносит болезнь бессимптомно.