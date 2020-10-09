В пятницу состоится отборочный матч к молодежному Чемпионату Европы, в котором встретятся молодежные сборные России и Эстонии. Встреча пройдет 9 октября на «Арене Химки» в 18:00 по московскому времени.

Сборная России довольно успешно проходит отбор к молодежному Чемпионату Европы. После восьми сыгранных встреч команда Михаила Галактионова занимает первое место в своей группе. Однако отрыв от Польши сократился всего до 1 очка, а у поляков при этом матч в запасе. После поражения от Польши (0:1) выход россиян на Евро зависит не только от них самих.

Россия за 8 матчей пропустив всего 3 гола, а забила 14 мячей. Эстония провалила этот отборочный цикл эстонцы, добыв всего четыре очка в семи играх. Особенно неудачно эстонцы действуют в обороне, пропустив 27 голов. Да и с атакой есть проблемы — всего 3 гола. Прошлый матч между этими командами завершился победой России со счетом 0:5.