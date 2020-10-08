Генетик Ольга Боровикова провела исследование и рассказала, у кого из футболистов московского «Спартака» будут самые красивые дети.

Как сообщает Москва.ру, специалист пояснила, что красота — это отсутствие аномалий, и, исходя из этого принципа, выделила нескольких игроков. Первое место занял полузащитник Алекс Крал — по мнению генетика, у него самые правильные черты лица в команде.

Также в пятерку вошли голкиперы Александр Селиханов и Александр Максименко, защитники Павел Маслов и Андрей Ещенко.

Что касается новичка красно-белых Александра Кокорина, Боровикова обнаружила у него гипотелоризм (маленькое расстояние между глазами) и маленький рот. У Георгия Джикия она отметила большой нос, у Остона Урунова — синофриз (сросшиеся брови).

Генетик подчеркнула, что внешность детей зависит от обоих родителей, поэтому красота одного из них не является гарантом красоты ребенка.