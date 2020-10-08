Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова определился со стартовым составом на товарищеский матч со Швецией.

Место в воротах российской команды займет Сослан Джанаев. Также с первых минут на поле выйдут Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Илья Кутепов, Магомед Оздоев, Юрий Газинский, Антон Миранчук, Андрей Мостовой, Юрий Жирков и Артем Дзюба.

Напомним, игра будет проходить сегодня, 8 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но матч был перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса, а затем еще и поменялось место проведения игры.