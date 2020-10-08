Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Закат карьеры для Медведевой? Ну, пусть говорят. Хотелось бы, чтобы этих девчонок было побольше. А как будет складываться дальше, посмотрим. Всем бы нам хотелось, чтобы такие спортсменки, как Женя, продолжали свою карьеру как можно дольше», — сказал Урманов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Медведева не примет участие в соревнованиях из-за обострившейся травмы спины. Завтра, 9 октября, спортсменка пройдет полное обследование в клинике спинальной нейрохирургии, затем станут известны сроки ее восстановления.

По словам Медведевой, она сделает все возможное, чтобы вернуться в строй как можно раньше и выступить на следующем этапе Кубка России.