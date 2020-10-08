Киберспортивная организация Cyber Legacy покрасила фотографии формы игроков по Dota 2, которые были сделаны ранее организацией Natus Vincere для своих игроков.

Так были изменены и обработаны фото киберспортсмена Евгения Blizzy Ри, который представлял раньше интересы клуба «Рождённых Побеждать». Пользователи сразу заметили схожесть и обратили внимание на то, что даже складки у фотографий одни и те же.

Cyber Legacy сделала так и с другими киберспортсменами, у которых нет фотографий в форме клуба.

На эту ситуацию первым обратил внимание СЕО Natus Vincere Евгений HarisPilton в своём телеграм канале и отметил, что джерси у Blizzy отличное.

В ростер Cyber Legacy вошли три бывших игрока Natus Vincere, двое из которых присоединились к коллективу 29 июля 2020 года, а Blizzy вступил в организацию спустя несколько дней, 1 августа.

мидлейнер Идан MagicaL Варданян

Варданян офлейнер Евгений Blizzy Ри

Ри саппорт Семён CeMaTheSlayeR Кривуля

Также в ростер входят: