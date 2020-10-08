Сборная Ирана по футболу одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет был открыт в концовке первого тайма, на 44-й минуте: гол в раздевалку забил иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. В начале второго игрового отрезка главный арбитр встречи Жасур Мухтаров назначил пенальти в ворота сборной Узбекистана. К точке подошел Мехди Тареми и удвоил преимущество гостей.

Спустя две минуты узбекистанский нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», сократил отставание хозяев в счёте. Однако отыграться его команда так и не смогла.

Следующий товарищеский матч сборная Ирана проведет 13 октября против команды Мали. Узбекистан днем ранее встретится со сборной ОАЭ.