Сборная России начала товарищеский матч со Швецией

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» стартовал товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Место в воротах российской команды сегодня занимает Сослан Джанаев. Также с первых минут на поле появились защитники Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев и Илья Кутепов, полузащитники Магомед Оздоев, Юрий Газинский, Антон Миранчук, Андрей Мостовой и Юрий Жирков, а также нападающий Артем Дзюба.