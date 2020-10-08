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  • 19:27,  8 октября 2020
Футбол
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Сборная России начала товарищеский матч со Швецией

футбол
Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» стартовал товарищеский матч между сборными России и Швеции по футболу. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Место в воротах российской команды сегодня занимает Сослан Джанаев. Также с первых минут на поле появились защитники Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев и Илья Кутепов, полузащитники Магомед Оздоев, Юрий Газинский, Антон Миранчук, Андрей Мостовой и Юрий Жирков, а также нападающий Артем Дзюба.

Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Затем из-за ограничительных мер в Швеции  поменялось еще и место проведения игры.

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