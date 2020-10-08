Зарубежный видеоблоггер под ником Sparkles поделился на своём ютуб канале находкой о новом устройстве, которое позволяет запустить читы в CS:GO. Устройство работает не как классическое приложение, а отдельным внешним устройством.

Именно по этой причине система защиты от Valve не сможет увидеть сам чит. В видеролике блоггер рассказал и показал более детально как работает программа.

Sparkles рассказал, что для корректной работы устройства нужно только напрямую подключить его к компьютеру. После этого программа сама всё сделает, изначально определится как мышь и будет давать на него различного рода сигналы.

Главным преимуществом чита является тот факт, что не нужно устраивать никакие дополнительные приложения, поэтому единственным образом как можно «спалить» это устройство является только просмотр демо-записи.