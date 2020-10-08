Саппорт европейской команды Alliance Артём Fng Баршак высказал своё мнение о том, чтобы Valve могла сделать с матчмейкингом в Dota 2, чтобы привлечь больше пользователей. По словам киберспортсмена, нахождение в рейтинговых играх не даёт пользователям ничего, кроме поднятия индивидуального мастерства.

я бы не сказал, что сама система мма проблемная, хотя пати нужно вернуть к жизни имхо гринд в доте ни к чему не приводит, за исключением поднятия скила, но в любой игре основной пласт игроков хочет гриндить шмотки/медальки/ачивки я бы больше над этим направлением работал

Ранее о проблемах рейтинговых игр заявляли многие пользователи и медийные личности. Они жаловались на несбалансированный подбор игроков, отсутствие выпадающих предметов и редких обновлениях.

7 октября аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов стример также поднял эту тему и высказал личное предположение о будущем Dota 2 и взаимодействие Valve, относительно этого проекта. Стример считает, что из-за внутренней модели работы создателей игры нет смысла верить в то, что может что-то измениться.