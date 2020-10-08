Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга опубликовала состав участников мемориала Панина-Коломенкина, который будет проходить в период с 13 по 16 октября.

Зрители смогут увидеть чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева, а также Макара Игнатова, Андрея Кутового, Артема Лежеева, Романа Савосина и Александра Петрова.

В женских соревнованиях примут участие Елизавета Нугуманова, Екатерина Рябова, Софья Хозяинова и другие спортсменки. В парном катании заявлены Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Станислава Вислобокова/Дмитрий Ялин.

С полным списком участников можно ознакомиться в «Инстаграме» петербургской федерации, перейти на страницу публикации можно по ссылке.