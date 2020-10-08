Россия проигрывает Швеции после первого тайма в товарищеском матче

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Швеции по футболу. После 45 минут игры гости ведут со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 21-й минуте: с передачи Себастьяна Ларссона отличился Алексадер Исак. Ларссон со стандарта навесил в штрафную, Илья Кутепов не дотянулся до мяча, и Исак головой пробил под перекладину. Ворота российской команды защищает голкипер «Сочи» Сослан Джанаев.

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