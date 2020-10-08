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  • 22:44,  8 октября 2020
Футбол
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Россия проигрывает Швеции после первого тайма в товарищеском матче

Россия проигрывает Швеции после первого тайма в товарищеском матче
Магомед Оздоев. Фото: Instagram.

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Швеции по футболу. После 45 минут игры гости ведут со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 21-й минуте: с передачи Себастьяна Ларссона отличился Алексадер Исак. Ларссон со стандарта навесил в штрафную, Илья Кутепов не дотянулся до мяча, и Исак головой пробил под перекладину. Ворота российской команды защищает голкипер «Сочи» Сослан Джанаев.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Затем из-за ограничительных мер в Швеции  поменялось еще и место проведения игры.

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