Россия проигрывает Швеции после первого тайма в товарищеском матче

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Швеции по футболу. После 45 минут игры гости ведут со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 21-й минуте: с передачи Себастьяна Ларссона отличился Алексадер Исак. Ларссон со стандарта навесил в штрафную, Илья Кутепов не дотянулся до мяча, и Исак головой пробил под перекладину. Ворота российской команды защищает голкипер «Сочи» Сослан Джанаев.
Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.
Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Затем из-за ограничительных мер в Швеции поменялось еще и место проведения игры.
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