Американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче она встречалась с представительницей Чехии Петрой Квитовой и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 46 минут, за это время Кенин сделала три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла два гейма на чужой подаче.

В финале «Ролан Гаррос» Кенин сыграет с 19-летней представительницей Польши Игой Швёнтек, которая ранее обыграла аргентинскую теннисистку Надю Подорошку со счётом 6:2, 6:1.

Напомним, действующей чемпионкой турнира является Эшли Барти, но в этом году она завершила сезон досрочно и отказалась от защиты титула.