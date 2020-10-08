Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил мнение, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России из-за плохой готовности.

«Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться. Думаю, она не прекратит тренироваться. Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы ее еще увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России», — заявил Жулин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, о снятии Медведевой с соревнований стало известно сегодня, 8 октября. У фигуристки обострилась травма спины, она пройдет обследование в клиники спинальной нейрохирургии. Сроки восстановления станут известны позже.

Этап Кубка России в Москве будет проходить в период с 10 по 13 октября. С турнира также снялись Елизавета Нугуманова, Артур Даниелян и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.