Сборная России пропустила второй гол в товарищеском матче со Швецией

Сборная Швеции по футболу удвоила свое преимущество в товарищеском матче с Россией. Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», к середине второго тайма хозяева проигрывают со счетом 0:2.

На 73-й минуте шведский защитник Маттиас Йоханссон отправил второй мяч в сетку ворот Сослана Джанаева. Первый гол был забит в стартовом игровом отрезке, отличился Александер Иск с передачи Себастьяна Ларссона.

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