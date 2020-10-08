Сборная России пропустила второй гол в товарищеском матче со Швецией

Сборная Швеции по футболу удвоила свое преимущество в товарищеском матче с Россией. Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», к середине второго тайма хозяева проигрывают со счетом 0:2.
На 73-й минуте шведский защитник Маттиас Йоханссон отправил второй мяч в сетку ворот Сослана Джанаева. Первый гол был забит в стартовом игровом отрезке, отличился Александер Иск с передачи Себастьяна Ларссона.
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Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Затем из-за ограничительных мер в Швеции поменялось еще и место проведения игры.
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