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  • 22:44,  8 октября 2020
Футбол
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Сборная России пропустила второй гол в товарищеском матче со Швецией

Сборная России пропустила второй гол в товарищеском матче со Швецией
Артем Дзюба перед матчем с Бельгией. Фото: РФС

Сборная Швеции по футболу удвоила свое преимущество в товарищеском матче с Россией. Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», к середине второго тайма хозяева проигрывают со счетом 0:2.

На 73-й минуте шведский защитник Маттиас Йоханссон отправил второй мяч в сетку ворот Сослана Джанаева. Первый гол был забит в стартовом игровом отрезке, отличился Александер Иск с передачи Себастьяна Ларссона.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Затем из-за ограничительных мер в Швеции  поменялось еще и место проведения игры.

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