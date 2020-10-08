Россия на своем поле проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная России по футболу на своем поле проиграла Швеции в товарищеском матче. Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:2.

Ворота сборной России в сегодняшней встрече защищал голкипер «Сочи» Сослан Джанаев. Первый гол был забит на 21-й минуте: Себастьян Ларссон со стандарта навесил в штрафную, Илья Кутепов не дотянулся до мяча, и шведский форвард Александр Исак головой пробил под перекладину. На 73-й минуте гости удвоили преимущество благодаря точному удару Маттиаса Йоханссона.

В добавленные к основному времени минуты российский нападающий Александр Соболев отыграл один мяч, забив с передачи Дениса Черышева. Сравнять счет хозяева уже не успели.

Изначально игра между этими командами должна была состояться в Швеции еще в марте 2020 года, но была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса. Затем из-за ограничительных мер в Швеции поменялось еще и место проведения игры.

В октябре подопечным Станислава Черчесова предстоит провести еще две игры — против Турции и Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций.