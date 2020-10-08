Матч против сборной Швеции стал дебютным для двух игроков сборной России по футболу: нападающего «Спартака» Александра Соболева и полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

22-летний Мостовой появился на поле в стартовом составе и отыграл 61 минуту, затем был заменен на Алексея Ионова. Соболев начал матч на скамейке запасных, а на 46-й минуте вышел на замену вместо форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В добавленное время Соболев стал автором гола, забив с передачи Дениса Черышева. Для россиян этот мяч стал единственным и не спас команду от поражения: подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 1:2.

В составе победителей по голу забили Александер Исак и Маттиас Йоханссон. Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».