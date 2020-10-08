Российский фигурист Александр Галлямов, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

«Чувствую себя хорошо, никаких симптомов вроде бы не ощущаю. Сейчас нахожусь дома на изоляции. Надеюсь, как можно скорее вернуться на лед», – сказал Галлямов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. Спортсмены должны были принять участие во втором этапе Кубка России, но снялись из-за болезни партнера. Соревнования будут проходить в Москве в период с 10 по 13 октября.

Тренер пары Тамара Москвина отметила, что Галлямов — единственный представитель их группы, заразившийся коронавирусом. И она, и остальные спортсмены чувствуют себя хорошо, Анастасия Мишина также смогла избежать заболевания.