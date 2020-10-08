Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвел итог товарищеского матча сборной России со Швецией. Подопечные Станислава Черчесова на своем поле уступили со счетом 1:2, Соболев стал автором единственного гола в составе хозяев. Для форварда эта игра стала дебютной за национальную команду.

После матча Соболев отметил, что команда всегда старается играть на победу. Также Александр добавил, что о его попадании в стартовый состав на следующие игры будет решать тренер.

«Что касается дебютного гола, Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в октябре сборной России предстоит провести еще два матча — против команд Турции и Венгрии на групповом этапе Лиги наций УЕФА.