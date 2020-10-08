Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

«Снятие с этапа Кубка России – это не показатель того, что она не может. Прошлые и позапрошлые чемпионаты мира прекрасно показали, что она может выступать», — сказала Слуцкая, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсменка подчеркнула, что Медведева уже не первый год борется, несмотря на свои травмы и неудачи, и добивается результата.

«Если у нее травма, то ее надо лечить. И если Женя готова впрягаться, бороться, то она это будет делать», — сказала Слуцкая.

Она добавила, что Медведева ей очень импонирует тем, что не сдается и продолжает работать, даже когда что-то не получается.

Напомним, Медведева снялась с соревнований в Москве из-за травмы спины. 9 октября она пройдет обследование в клинике спинальной нейрохирургии.