Российский фигурист Дмитрий Рылов, выступающий в паре с Аполлинарией Панфиловой, попросил поддержать его маму, заболевшую коронавирусом.

Спортсмен обратился к болельщикам на своей странице в «Инстаграме» и признался, что в его жизни возникла тяжелая ситуация.

«Дело в том, что у моей мамы прогрессирующая ковидная пневмония. Из-за ситуации в мире, думаю, не надо вам объяснять, что это.Для понимания скажу лишь, что это осложнение коронавируса. Мне важно лишь ее здоровье, и я, и моя мама очень надеемся на вашу поддержку», — написал Рылов.

Фигурист рассказал, что его маме сейчас нелегко, так как больницы переполнены и никто не знает, как лечить коронавирус. По словам Рылова, его мама сейчас проходит пятый курс антибиотиков в одной из больниц.

«Сам страх неизвестности дает о себе знать. Я вас очень прошу поддержать мою маму. Она сделала для меня абсолютно все в этой жизни и я не могу оставить это без хоть какого-то внимания», — написал фигурист.

Рылов оставил ссылку на страницу мамы в социальной сети и попросил написать ей слова поддержки. Он подчеркнул, что только благодаря маме может называть себя спортсменом.