Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Швеции в товарищеском матче. Игра проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:2.

Черчесов отметил, что команда очень хотела выиграть и имела преимущество в первом тайме, но пропустила гол. Что касается замен, тренер отметил, что в контрольном матче хотел проверить сочетания игроков.

«С одной стороны, есть результат, который не устраивает, но есть и интересная информация, которую стоит проанализировать», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист добавил, что команда пыталась переломить ситуацию, на поле появились нужные игроки, но второй рикошет усугубил ситуацию.

«Мы старались, но не смогли переломить. Такие матчи бывают у всех, но нужно всё перелопатить и сделать правильный анализ», — подчеркнул Черчесов.