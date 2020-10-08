Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов оценил игру «Зенита» в чемпионате России.

Команды делят лидерство в турнирной таблице, набрав по 21 очку после десяти туров. Селихов отметил, что свою команду всегда хочется возвысить, но впереди еще много игр и выводы делать пока рано.

«Если честно, судя по матчам, мне кажется, что «Зенит» немного подвыдохся. Там уже старые люди? Не то что бы старые. Они провели достаточно хороший прошлый сезон, взяли три трофея, кажется, чуть-чуть эмоции подугасли», — сказал Селихов в ролике на YouTube-канале «Футбольный Хейт».

Напомним, 3 октября команды встречались в матче десятого тура РПЛ, игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. «Зенит» выигрывал благодаря голу Александра Ерохина с передачи Артема Дзюбы, но в концовке встречи красно-белые сравняли счет, точным ударом отметился Эсекьель Понсе.