13-летняя белорусская фигуристка Варвара Кисель разучила четверной тулуп. Спортсменка исполнила прыжок на тренировке, а также продемонстрировала каскад с четверным.

Спортсменка опубликовала видео с тренировки на своей странице в «Инстаграме».

В текущем сезоне юная спортсменка приняла участие в двух соревнованиях. Она одержала победу на турнире Autumn Cup of BSU 2020, набрав 166.30 балла, а до этого выиграла Summer Cup of BSU 2020 с результатом 166,63.

Ранее спортсменка на соревнованиях представляла Россию. В минувшем сезоне она выступала на этапах Кубка страны в разряде кандидатов в мастера спорта, а также на Открытом первенстве Москвы.