Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала букет цветов и портрет, которые получила в подарок.

Спортсменка опубликовала фото в история своего «Инстаграма». «Спасибо большое, очень красиво», — написала фигуристка.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Последним официальным стартом с ее участием стал финал Гран-при, где Алина заняла шестое место.

В этом году спортсменка дебютировала в роли телеведущей. 3 октября в эфир Первого канала вышел стартовый выпуск телепроекта «Ледниковый период», который ведет Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Ранее Загитова сообщала, что продолжает тренировки, чтобы всегда быть в форме.