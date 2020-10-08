Сборная России по футболу проиграла Швеции, Евгения Медведева снялась с этапа Кубка страны — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Россия проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная России по футболу уступила Швеции в товарищеском матче — 1:2. Игра проходила в Москве, в составе российской команды дебютировали Андрей Мостовой и Александр Соболев. Соболев стал автором единственного гола сборной России. У Швеции отличились Александер Исак и Маттиас Йоханссон.

Медведева снялась со 2-го этапа Кубка России

Евгения Медведева не выступит на втором этапе Кубка России в Москве, так как у нее обострилась старая травма спины. Завтра спортсменка пройдет обследование в клинике спинальной нейрохирургии и узнает, сколько времени потребуется на восстановление.

Определились финалистки «Ролан Гаррос»

В женской части «Ролан Гаррос» завершилась стадия полуфиналов. В финал вышли американка Софья Кенин, обыгравшая чешку Петру Квитову, и польская теннисистка Ига Швёнтек, выбившая из борьбы представительницу Аргентины Надю Подорошку.

Фигурист Галлямов заболел коронавирусом

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заразился коронавирусом. По словам спортсмена, он переносит болезнь бессимптомно и сейчас находится в изоляции. Фигуристы были вынуждены сняться со второго этапа Кубка России.

Циципас снялся с SPb Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас отказался от участия в турнире категории АТР 500 SPB Open, который стартует в Санкт-Петербурге. Спортсмен добрался до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где сыграет с Новаком Джоковичем. Ранее с петербургского турнира снялись Пабло Карреньо-Буста, Григор Димитров, Кей Нисикори и Кевин Андерсон.

Кихира задумалась о переходе к Плющенко

Японская фигуристка Рика Кихира может перейти в академию Евгения Плющенко. Спортсменка и ранее хотела начать сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом, но не смогла прилететь в Россию из-за пандемии коронавируса. Сейчас она консультируется с Плющенко в соцсетях.