На Открытом чемпионате Франции стартует стадия полуфиналов в мужской части турнира. Сегодня, 9 октября, первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом, а вторая ракетка мира Рафаэль Надаль — с аргентинцем Диего Шварцманом.

Сначала на парижский корт выйдут Надаль и Шварцман, их матч начнется не ранее 15:50 по московскому времени. Диего на стадии четвертьфинала выбил из борьбы австрийца Доминика Тима, Рафаэль не оставил шансов итальянцу Яннику Синнеру.

Джокович и Циципас начнут свой матч не ранее 18:00. Серб в прошлой встрече оказался сильнее испанца Пабло Кареньо-Бусты, а грек одолел россиянина Андрея Рублева.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Надаль. Если в этом году победителем станет Джокович, он оформит второй «карьерный шлем».