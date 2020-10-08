В Нюрбурге (Германия) стартует одиннадцатый этап Гран-при Формулы-1. Гран-при Айфеля будет проходить в период с 9 по 11 октября, сегодня состоятся первые свободные практики.

Первая тренировка на автодроме «Нюрбургринг» стартует в 12:00 по московскому времени, вторая — в 16:00.

Третья сессия свободных заездов состоится в субботу в 13:00, затем в 16:00 пилоты выйдут на старт квалификации, по итогам которой определятся их места на стартовой решетки. Гонка будет проходить в воскресенье и начнется в 15:10.

На данный момент в личном зачете пилотов лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторую строчку занимает его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает первую тройку представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят идет 14-м, его партнер по команде Пьер Гасли — десятым.